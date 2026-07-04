В Финляндии закрыли воздушное и водное пространство из-за украинских БПЛА

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 14 0

Ограничения продлились четыре часа.

Как украинские БПЛА попали в Финляндию

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Jussi Nukari

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В Силах обороны Финляндии ввели временные ограничения пролета авиации и прохода морских судов через воздушное пространство и акваторию Финского залива. Решение было принято на фоне массового пролета украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). О ситуации сообщили в издании Yle со ссылкой на оборонное ведомство страны.

Меры ограничения были установлены около 05.00 4 июня и продлились четыре часа. По предположению финского командования, беспилотники были направлены на цели в России, но сбились с курса. Также в Силах обороны Финляндии ждут возможных повторных инцидентов.

«В настоящее время в воздушном пространстве Финляндии беспилотников не обнаружено <…> Если вы заметили беспилотник, свяжитесь с экстренными службами», — обратился пресс-секретарь Генерального штаба финской армии Йере Палданиу к местным жителям.

Ранее в июне по Европе прокатилась череда инцидентов с беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Они залетали в Финляндию, Молдавию, Румынию и другие страны.

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