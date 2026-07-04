«Не понимаю»: жена подозреваемого в убийстве девочки в Тосно о задержании мужа

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист Эксклюзив 193 0

В поведении мужчины не было странностей.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

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Жена подозреваемого в убийстве девочки в Тосно подтвердила его задержание

Подозреваемый в убийстве девочки в Тосно вел себя, как обычно: вечером вернулся с работы в стандартное время. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказала жена задержанного.

«Тот день был обычным стандартным днем <…>. Вернулся после работы <…>. Что он делал, я откуда знаю. Я же не слежу за ним», — сказала Наталья.

На следующий день мужчина вышел из дома и, как сказала женщина, пропал. Он не сообщил ей, куда направляется. Кроме того, перестал выходить с ней на связь.

«На звонки он не отвечает. <…>. Я не понимаю, что происходит», — также призналась Наталья.

Она добавила, что муж вел себя, как обычно, ничего из ряда вон выходящего не было. О задержании супруга женщина узнала от знакомых. Из Следственного комитета ей пока не звонили. Подробностей она не знает.

«Я буду ждать, когда меня вызовут. Если вызовут, значит пойду», — добавила женщина.

Ранее 5-tv.ru писал, что в убийстве девочки в Ленобласти подозревают 42-летнего мужчину. Он был задержан сотрудниками полиции на вокзале в Гатчине.

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