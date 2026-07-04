«Давят по всему фронту»: французский политолог о превосходстве армии России

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский Эксклюзив 71 0

Российские войска выигрывают у ВСУ как в численности, так и в организованности.

Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Политолог Мартен: армия России превосходит ВСУ по численности и организации

Российская армия превосходит ВСУ как по численности, так и по уровню организации. Об этом 5-tv.ru эксклюзивно заявил политолог Франсуа Мартен, доктор политических наук Института высших исследований национальной обороны.

«Русские, обладающие превосходством и в численности, и в организации, оказывают давление по всей протяженности фронта, которая превышает 1,2 тысячи километров», — сказал Мартен.

Российское давление «размывает» украинский фронт, подчеркнул Мартен — у главы киевского режима Владимира Зеленского просто не хватает боевиков, чтобы его удерживать. Когда какой-то отрезок линии боевого соприкосновения (ЛБС) становится слишком напряженным, украинскому командованию приходится снимать войска с других направлений и перебрасывать их туда.

При этом Россия искренне стремится к переговорам и прекращению огня, подчеркнул политолог. В то же время ни европейские лидеры, ни Украина не желают мира. Призывы европейских лидеров к прекращению огня неискренни и преследуют лишь одну цель: выиграть время для Зеленского, чтобы он мог перевооружить ВСУ.

Учитывая военное превосходство России, лидеры стран ЕС пытаются добиться перемирия, а не мира, чтобы затянуть конфликт на неопределенный срок.

Ранее российская армия освободила Константиновку в Донецкой народной республике. Это лишило ВСУ последней точки опоры в Донбассе.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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