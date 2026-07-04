Умер один из основателей российского IT-рынка Александр Калинин

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 22 0

Больше 30 лет он занимался развитием отечественных технологий.

Умер один из основателей IT-рынка России Александр Калинин

Фото: aq.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На 72-м году жизни умер один из основателей российского IT-рынка Александр Калинин. Об этом сообщил портал IT Channel News со ссылкой на несколько человек из близкого окружения предпринимателя.

Подробности смерти бизнесмена не раскрываются.

Александр Калинин родился в Москве 25 марта 1955 года. Он окончил МИФИ по специальности инженер-физик. С 1978 по 1993 годы проходил службу в КГБ. В 1993 году Калинин основал компанию «Компьюлинк». Позже занимал важные посты во многих организациях нашей страны.

Александр Калинин больше 30 лет занимался развитием отечественных информационных технологий. Под его руководством был создан один из значимых государственных проектов — ГАС «Выборы» для Центральной избирательной комиссии России.

Ранее умерла народная артистка РФ Екатерина Жемчужная. Ей было 82 года. Также стала известна вероятная дата прощания с актрисой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 57%
77.23
-0.70 88.03
-0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:57
Семейный человек и общественник: кого подозревают в убийстве девочки в Ленобласти
12:53
В Финляндии закрыли воздушное и водное пространство из-за украинских БПЛА
12:49
Дрозденко сообщил о последствиях массовой атаки беспилотников ВСУ на Ленобласть
12:45
Умер один из основателей российского IT-рынка Александр Калинин
12:42
Армия России нанесла удары по нефтебазе «Канцеровка» в Запорожской области
12:32
Лантратова: в ООН осудили пытки российских военнопленных со стороны ВСУ

Сейчас читают

Россию атакуют апокалипсисы: что такое Эль-Ниньо и грозит ли стране его суперверсия
Не игнорируйте сухость: как сохранить здоровье глаз людям после 50 лет
В кредитной истории больше не получится ничего скрыть: что изменится с 1 июля
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 июля, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео