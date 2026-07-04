Направлялась к озеру: появились новые кадры с убитой в Ленобласти девочкой

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 40 0

Подозреваемый по этому делу задержан.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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Появились новые кадры с убитой в Ленобласти девочкой

Перед смертью 12-летняя школьница проходила мимо СНТ «Захожье-2» и направлялась к озеру. Соответствующее видео оказалось в распоряжении 5-tv.ru.

На кадрах видно, как школьница в желтом дождевике и черным увесистым рюкзаком проходит мимо садового товарищества, двигаясь в направлении озера. Спустя пару часов ребенок пошел в сторону дома. Перед этим она позвонила родителям и сказала, что скоро придет, однако так и не вернулась. Позже родители заявили о ее пропаже. Через некоторое время тело девочки обнаружили в лесном массиве Тосненского района. Экспертиза показала, что школьницу убили.

Ранее 5-tv.ru писал, что на вокзале в Гатчине Ленинградской области сотрудники полиции задержали 42-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве школьницы. Как пишут СМИ, задержанный является примерным семьянином, а также общественником.

Жена мужчины Наталья рассказала корреспонденту 5-tv.ru, что на следующий день после происшествия ее супруг вышел из дома, не сообщив ей куда направляется. Кроме того, он не отвечал на ее звонки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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