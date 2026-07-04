В ДНР в результате атаки украинского беспилотника пострадал сотрудник МЧС

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Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 36 0

Инцидент произошел во время ликвидации возгорания после другого вражеского удара в Старобешевском районе.

Что известно о пострадавшем сотруднике МЧС в ДНР

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Сотрудник МЧС России пострадал в Донецкой Народной Республике во время тушения пожара после атаки украинского беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства в канале мессенджера МАКС.

Инцидент произошел в Старобешевском районе. По данным МЧС России по ДНР, огнеборцы ликвидировали возгорание, возникшее после удара вражеского дрона. Однако во время работы пожарных противник нанес повторный удар.

В результате атаки противника ранение получил начальник караула. Как уточнили в ведомстве, пострадавшего доставили в больницу, в которой медики оказали ему всю необходимую помощь.

В настоящее время сотрудник МЧС находится на амбулаторном лечении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства противовоздушной обороны России уничтожили 389 беспилотников ВСУ над территорией страны за минувшую ночь. Уточнялось, что вражеские дроны сбили над 19 регионами государства, в числе которых Белгородская, Ростовская, Тверская, Тульская и Курская области. Также беспилотники были уничтожены в акваториях Азовского и Черного морей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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