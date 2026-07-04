В Приангарье задержали организатора сплава, на котором пропали три человека

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 27 0

С ним проводятся следственные действия.

Что известно об организаторе сплава, на котором пропали люди

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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В Иркутской области задержали организатора туристического сплава, во время которого пропали четырехлетний ребенок и двое мужчин. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Сейчас с 41-летним индивидуальным предпринимателем проводят следственные действия, а также изучают изъятую документацию, которая может иметь значение для расследования.

По версии следствия, 3 июля зарегистрированная туристическая группа, в которой были взрослые и несовершеннолетние дети, сплавлялась по маршруту от Шаманки до Введенщины.

Во время привала четырехлетний мальчик зашел в воду, после чего течение унесло его. Спасти ребенка попытались двое мужчин, однако они также пропали. Местонахождение ребенка и взрослых до сих пор не установлено. Поисковые работы продолжаются.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более человек.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования этого уголовного дела.

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