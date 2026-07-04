Стамбул тонет: ливни парализовали движение и затопили рынки
Коммунальные службы уже приступили к откачке воды, но работы идут медленно.
Фото: Reuters
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В Стамбуле из-за сильных ливней парализовано движение транспорта
Мощные грозовые ливни, обрушившиеся на Стамбул, привели к масштабным подтоплениям в европейской части города. Издание Haber Global сообщило, что стихия затронула сразу шесть районов — Бешикташ, Фатих, Шишли, Бакыркей, Султангази и Кагытхане.
Уровень воды на проезжих частях и тротуарах достиг критических отметок, превратив дороги в сплошные лужи, а в низинах — в настоящие озера.
В зоне подтопления оказались не только улицы, но и территории уличных рынков, а также открытые парковочные площадки. Транспортное движение в наиболее пострадавших районах практически остановилось: легковые автомобили и общественный транспорт передвигались с затруднениями.
Пешеходы и мотоциклисты также столкнулись с серьезными неудобствами — движение по мокрым и скользким дорогам стало опасным, а некоторые переходы оказались полностью скрыты под водой.
Коммунальные службы уже приступили к откачке воды, но из-за продолжающихся осадков работы идут медленно. Местные власти порекомендовали жителям временно воздержаться от поездок на личном транспорте.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Свердловской области жители не справляются с паводком.
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