Стамбул тонет: ливни парализовали движение и затопили рынки

В Стамбуле из-за сильных ливней парализовано движение транспорта

Мощные грозовые ливни, обрушившиеся на Стамбул, привели к масштабным подтоплениям в европейской части города. Издание Haber Global сообщило, что стихия затронула сразу шесть районов — Бешикташ, Фатих, Шишли, Бакыркей, Султангази и Кагытхане.

Уровень воды на проезжих частях и тротуарах достиг критических отметок, превратив дороги в сплошные лужи, а в низинах — в настоящие озера.

В зоне подтопления оказались не только улицы, но и территории уличных рынков, а также открытые парковочные площадки. Транспортное движение в наиболее пострадавших районах практически остановилось: легковые автомобили и общественный транспорт передвигались с затруднениями.

Пешеходы и мотоциклисты также столкнулись с серьезными неудобствами — движение по мокрым и скользким дорогам стало опасным, а некоторые переходы оказались полностью скрыты под водой.

Коммунальные службы уже приступили к откачке воды, но из-за продолжающихся осадков работы идут медленно. Местные власти порекомендовали жителям временно воздержаться от поездок на личном транспорте.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Свердловской области жители не справляются с паводком.

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