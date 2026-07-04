ВСУ обстреляли детский сад в Каменке-Днепровской

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Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 42 0

В результате удара была повреждена крыша здания.

ВСУ обстреляли детский сад в Каменке-Днепровской

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы Украины нанесли артиллерийский удар по территории действующего детского сада в Каменке-Днепровской Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

По его словам, в момент обстрела в здании находились пять сотрудников. Детей в детском саду не было, поэтому жертв и пострадавших удалось избежать.

«Преступный киевский режим совершил попытку обстрела территории действующего детского сада Каменки-Днепровской», — написал Балицкий в своем Telegram-канале.

Глава региона уточнил, что в результате атаки была повреждена крыша здания.

На месте происшествия работают оперативные службы, территория дошкольного учреждения оцеплена. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в городе Карачев Брянской области в результате атаки украинских беспилотников повреждения получили окна в двух детских садах, школе и районной больнице. 

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