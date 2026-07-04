Почему кофе не бодрит: врач объяснила, в какое время употреблять напиток

Диетолог Солнцева: кофе лучше пить через 1,5–2 часа после пробуждения

Кофе является одним из самых распространенных стимуляторов в мире и действует как антагонист аденозиновых рецепторов. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук, научный сотрудник лаборатории иммунологии ФИЦ питания и биотехнологии Татьяна Солнцева.

По ее словам, аденозин накапливается в течение дня и постепенно вызывает ощущение усталости, замедляя работу нейронов. Кофеин же имеет схожую структуру и способен «занимать» те же рецепторы, но не активировать их, а блокировать. В результате сигнал усталости не запускается, а человек чувствует бодрость, улучшение концентрации и повышение физической активности.

Утренний эффект особенно заметен из-за физиологии: сразу после пробуждения уровень аденозина минимален, поэтому кофеин быстро занимает свободные рецепторы и усиливает чувство бодрости. При этом в организме в это время уже повышен уровень кортизола — гормона стресса, который также дает естественный прилив энергии. Совокупность этих процессов делает утренний кофе особенно «сильным» по эффекту.

Существует популярная рекомендация — так называемое «правило двух часов» (или 90–120 минут). Его сторонники советуют не пить кофе сразу после пробуждения, а подождать примерно полтора-два часа.

«Цель состоит в том, чтобы дождаться выброса всех этих утренних медиаторов (кортизола и др.) и предотвратить упадок сил днем. То есть, согласно данному подходу, первую чашку кофе можно выпить примерно в 10-11 часов, если вы встаете в 8-9 утра», — пояснила врач.

Пик выработки кортизола приходится на первые 45–60 минут после сна, после чего его уровень естественно снижается. Если употреблять кофе уже после этого периода, кофеин способен продлить бодрость и сгладить дневной спад энергии.

Также специалист отмечает, что кофеин стимулирует выработку гормонов надпочечников, включая адреналин и кортизол, что помогает дольше сохранять тонус и легче переносить стрессовые нагрузки.

Однако при регулярном и частом употреблении кофе организм постепенно адаптируется. Мозг начинает увеличивать количество аденозиновых рецепторов, из-за чего для достижения прежнего эффекта требуется все большая доза кофеина.

«Человеку требуется все большая доза кофеина для достижения этого же энергетического эффекта в течение дня. А резкий отказ от кофеина может вызывать сонливость и вялость», — уточнила Солнцева.

Есть и эффект так называемого «отката». Кофеин действует в среднем четыре-пять часов, но у людей с быстрым обменом веществ эффект может исчезать уже через два-три часа, а у других сохраняться до восьми часов. В отдельных случаях кофеин почти не дает заметного эффекта либо вызывает ухудшение самочувствия.

После того как кофеин выводится из организма, наступает резкое снижение активности. Это связано с тем, что аденозин все это время продолжает накапливаться, а после снятия блокировки быстро воздействует на рецепторы, вызывая сонливость и упадок сил.

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