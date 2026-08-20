Июль стал рекордным месяцем в России по продажам авто с пробегом в 2026 году

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 48 0

Всего с января россияне приобрели 3,43 миллиона поддержанных транспортных средств.

Статистика продаж б/у автомобилей

Фото: © РИА Новости/Илья Наймушин

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Июль стал рекордным месяцем по продажам легковых автомобилей с пробегом в 2026 году в России. Об этом сообщают «известия со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

На вторичном рынке машин россияне приобрели 548,7 тысячи легковых транспортных средств в седьмом месяце года. Этот показатель на 8,1% больше, чем в июне, но на 3,3% меньше, чем в июле 2025-го.

«Если вернуться на год назад, то июль тоже был довольно „урожайным“ (567,2 тысячи штук). Как раз тогда, во втором полугодии, авторынок начал „разгоняться“ на фоне слухов о введении новых показателей для расчета утильсбора, которые в итоге вступили в силу к концу года», — уточнил руководитель стратегических проектов агентства Дмитрий Ярыгин.

Лидером среди брендов по реализации б/у автомобилей является отечественная Lada. В прошедшем месяце приобрели 122,1 тысячи этих машин. Второй по популярности оказалась Toyota с результатом 60,4 тысячи транспортных средств. Замыкает тройку Kia — 30,3 тысячи авто. Потом идут Hyundai с 29,1 тысячи проданными машинами и Volkswagen — 26,5 тысячи легковушек.

Также в десятку самых продаваемых брендов автомобилей с пробегом вошли: Nissan, Honda, Chevrolet, Renault и Ford.

Всего по итогам семи месяцев 2026 года россияне приобрели 3,43 миллиона подержанных легковых автомобилей — на 4% больше, чем за аналогичный период 2025-го.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российско-корейский автомобильный бренд Solaris выпал из десятки лучших по продажам на отечественном рынке. За семь месяцев 2026 года было реализовано 12,7 тысячи машин этого бренда. А в 2025-м за это время было куплено 13,8 тысячи Solaris.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+15° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
85.13
-0.03 98.55
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:18
«Остался один шаг»: западная пресса поставила крест на Зеленском
10:12
Секретные архивы Пентагона: ученый заявил о как минимум четырех инопланетных расах
10:02
Возвращение блудного принца: Гарри и Меган Маркл переезжают в Великобританию
9:52
Четыре сценария: как у человека трансформируется ощущение счастья
9:44
Солнечный свет против опухоли: ученые создали пластырь для лечения рака кожи
9:36
Простой тест на обезвоживание: как понять, что организму не хватает воды

Сейчас читают

После остановки АЭС Румынии понадобился российский газ
Россиян лишили горящих туров в Турцию
«Миша в прекрасной форме»: Розанова рассказала о возвращении Ефремова в театр
Забывают о главном: какую ошибку допускают верующие на Яблочный Спас

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео