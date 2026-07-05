В Германии предъявили обвинение Кузнецову по делу о подрыве Северных потоков

Инфраструктура приобретает критическую важность в условиях таких глобальных конфликтов, как тот, что разворачивается на наших глазах. Не зря один из первых ударов Запад нанес по нашим экспортным трубопроводам. Оказалось, в конечном счете, правда, что это был «самострел». Но кто так далеко просчитывает все издержки?

На этой неделе в Германии предъявили официальные обвинения бывшему украинскому военнослужащему Сергею Кузнецову, которого немецкая прокуратура считает руководителем группы подрывников, совершивших теракт на «Северных потоках», повредивших три нитки из четырех.

Слабо верится, что все было именно так, как описано в уголовном деле, что группа пловцов, так сказать, по собственной инициативе, без помощи стран НАТО, под носом у Альянса уничтожила инфраструктуру, необходимую самим странам Альянса.

Сейчас важно не это, а формулировка обвинения: «Это военное преступление». Впервые нечто подобное звучит в адрес Украины. Формулировка сильная. Учитывая, что преступление совершено против страны, которая после США давала Киеву больше всех денег, а сейчас и вовсе спонсор номер один. Такая вот благодарность.

Генсек НАТО тут разоткровенничался, что у него бессонница. Марк Рютте не спит ночами, переживает за российскую угрозу, считает наши танки.

Но он не того боится. Ему бы присмотреться к тем, кто занимает тот самый «райский сад», о котором говорил теперь уже пенсионер Боррель.