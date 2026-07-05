Неизвестный дрон нашли на черноморском побережье Турции

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 22 0

На месте происшествия работают экстренные службы

Что известно о падении беспилотника в Турции

Фото: www.globallookpress.com/Juergen Hasenkopf

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На берегу Черного моря в турецком городе Филиос обнаружили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) неизвестного происхождения. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

«Беспилотный летательный аппарат был обнаружен на берегу Черного моря в городе Филиос, в районе Чайджума провинции Зонгулдак», — говорится в заявлении.

Объект заметили местные жители. В целях безопасности полицейские перекрыли район, а на месте обнаружения беспилотника находятся саперы, которые устанавливают происхождение дрона и проверяют его на наличие взрывчатки.

При этом телеканал передает, что специалисты указывают на военное происхождение летательного аппарата.

Фильос — город, расположенный на черноморском побережье, у мыс Фильос-Бурун. Одноименный порт считается одним из ключевых объектов в стране по поставкам нефти и газа.

Ранее 5-tv.ru писал о падении украинского беспилотника в турецкой провинции Трабзон. Дрон с пятью килограммами взрывчатки врезался в дерево. Жертв и пострадавших в результате инцидента нет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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Неизвестный дрон нашли на черноморском побережье Турции

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