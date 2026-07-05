Трамп предрек Европе превращение в «страну третьего мира»

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 34 0

Американский лидер неоднократно ругал глав стран Евросоюза за слабую миграционную политику.

Почему Трамп назвал Европу страной третьего мира

Фото: www.globallookpress.com/AdMedia

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Из-за своей миграционной политики Европа рискует превратиться в «страну третьего мира». Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social.

«Европа узнает, что если вы принимаете преступников из стран третьего мира, то становитесь страной третьего мира. Это происходит быстро, в мгновение ока», — написал глава государства, отметив, что его «избрали как раз вовремя.

Американский лидер неоднократно подвергал критике миграционную политику стран Евросоюза — он это делал и в период первого президентства. Он говорил, что миграция полностью изменит европейскую культуру и принесет «очень много вреда». Кроме того, Трамп подчеркнул, что сегодня в Европе есть очень важные места, которые больше нельзя узнать.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев посоветовал Евросоюзу искать причину возникновения жилищного кризиса, о котором недавно сказала руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, в наплыве миллионов мигрантов.

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