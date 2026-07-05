Иранцы приходят проститься с Хаменеи

Смотрите, какое интересное совпадение. В субботу, 4 июля, США празднуют День независимости, причем дата круглая — 250 лет, поэтому торжества особенно помпезные. И в эти же самые дни — похороны духовного лидера Ирана аятоллы Хаменеи, которого американцы и израильтяне убили еще 28 февраля. Это несовпадение, это сигнал из Тегерана Вашингтону, да и всему миру: мы живем по своим правилам, вы нас не сломили и не сломите. Если можно так сказать, то похороны аятоллы Иран превратил в празднование победы над Америкой.

Символизм на Востоке очень важен. И, например, тот же меморандум о перемирии иранцы подписали так, чтобы был уже следующий день, а не день рождения Трампа, чтобы это не было ему «подарком», грубо говоря. Или переговоры в Швейцарии: иранская делегация отказалась фотографироваться вместе с американцами. Похоже, такие детали в Тегеране продумывают даже тщательнее, чем пункты соглашения.

Потому и в похоронах, где все пропитано церемониалом, важна каждая деталь. Например, у гроба аятоллы неслучайно стоит портрет его внучки, которая погибла, как и ряд других родственников духовного лидера, во время того же налета. Они этого не забудут. Тем более что ее отец Моджтаба Хаменеи, сын погибшего аятоллы, занял его место. Главная интрига церемонии: появится ли он в траурные дни на публике? После того самого удара его никто нигде не видел публично. Нет ни фото, ни видео с ним с февраля. Никто не знает, в каком он состоянии, ведь он тоже был ранен при авианалете.

В общем, обе церемонии, которые проходят и в Иране, и в США, пропитаны и политической, и религиозной, даже мистической повесткой. И если с Ираном все и так очевидно — аятолла для шиитов как Папа Римский для католиков, — то в США тоже 4 июля — не просто дата в календаре. Это веха в их гражданской религии, где есть свои святые — отцы-основатели, есть священные тексты — Декларация независимости, Конституция США, свои ритуалы, только вместо мавзолея — Капитолий.

При этом в конфликте США и Ирана не поставлена точка, и до сих пор непонятно, что будет дальше. Корреспондент «Известий» Алексей Полторанин, чтобы разобраться, отправился в Тегеран.

В мечети Мосалла в центре Тегерана тысячи людей прощаются с духовным лидером. В руках — флаги страны, фотографии Али Хаменеи и плакаты со словами мести. Люди продолжают идти на церемонию, площадь заполнена, жители и гости страны стремятся подойти к подножию гроба, он расположен под аркой мечети. У ворот мечети занимали места еще накануне. Ровно в шесть утра началась церемония прощания с молитвы.

«Мы чувствовали себя ужасно, когда мы потеряли его, потому что он был для нас как отец», — отметила жительница Тегерана Разие.

Али Хаменеи для многих был отцом нации, символом, за которым шли десятилетиями. Это небывалое по своему масштабу прощание точно войдет в историю Ирана. Траур на улицах. Людей так много, что пришлось позаботиться о всех мерах безопасности — сотрудники полиции и волонтеры раздают людям напитки и еду, желающих обливают холодной водой.

Сам гроб аятоллы и его родственников — в стеклянном пуленепробиваемом ограждении, на случай вандализма. В Иране такая защита является и знаком уважения к лидеру, чтобы сохранить, как здесь это называют, неприкосновенность божественного дара.

«Наш лидер подобен дереву, окруженному цветами. Ветви могут засохнуть, листья опасть, но сущность этого дерева остается сильной даже перед лицом великого врага», — прокомментировал глава пресс-центра штаба по организации похорон Мостафа Харизави.

Двери комплекса Моссала открыты круглосуточно вплоть до понедельника, когда гроб понесут по улицам Тегерана. В среду тело духовного лидера привезут в Ирак — религиозные центры Наджаф и Кербелла считаются высшим символом религиозного почитания. Захоронят Али Хаменеи на следующий день в родном Мешхеде, в мавзолее имама Резы.