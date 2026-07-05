Песков: буферную зону создают из-за агрессивной сущности Киева

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 47 0

По словам пресс-секретаря, эта мера нужна для защиты мирного населения.

Песков о буферной зоне

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Буферная зона на границе РФ и Украины формируется как ответ на агрессивную природу киевского режима и предназначена для защиты российских регионов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

Российская армия занимается формированием буферной зоны планомерно, с существенными продвижениями, отметил Песков. По его словам, создание санитарного барьера продиктовано исключительно необходимостью обезопасить людей от обстрелов и атак с территории соседнего государства.

«Исходя из агрессивной сущности киевского режима, для того чтобы застраховать безопасность наших граждан, нам придется создать зону безопасности или буферную зону. <…> Уже есть существенные результаты в плане продвижения наших войск.

И ни у кого не должно быть сомнений, что эта зона будет создана в том объеме, в котором необходимо для обеспечения нашей безопасности», — отметил Песков.

Москва неоднократно подчеркивала, что не потерпит прямых угроз своим приграничным территориям, а действия противника лишь укрепляют решимость отодвинуть линию соприкосновения.

Ранее 5-tv.ru писал, что ВСУ обстреляли детский сад в Каменке-Днепровской Запорожской области.

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