ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам и логистическим центрам Украины

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Срочная новость 51 0

Средства ПВО за сутки сбили девять авиабомб, ракету «Нептун-МД» и 282 беспилотника.

Удары по аэродромам и логистике ВСУ — новости 5 июля

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Российские войска нанесли массированные удары по военным аэродромам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также по логистическим центрам противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно официальной сводке ведомства, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия отработали по 149 районам сосредоточения живой силы, техники и иностранных наемников. В полосе ответственности группировок «Восток» и «Центр» общие потери ВСУ превысили 770 военнослужащих.

Также сообщается об уничтожении пусковой установки реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства.

Средства противовоздушной обороны продемонстрировали высокую эффективность — за сутки удалось сбить девять управляемых авиационных бомб, управляемую ракету большой дальности «Нептун-МД» и 282 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

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