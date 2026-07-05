ВС РФ нанесли удары по военным аэродромам и логистическим центрам Украины
Средства ПВО за сутки сбили девять авиабомб, ракету «Нептун-МД» и 282 беспилотника.
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
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Российские войска нанесли массированные удары по военным аэродромам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, а также по логистическим центрам противника. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Согласно официальной сводке ведомства, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия отработали по 149 районам сосредоточения живой силы, техники и иностранных наемников. В полосе ответственности группировок «Восток» и «Центр» общие потери ВСУ превысили 770 военнослужащих.
Также сообщается об уничтожении пусковой установки реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства.
Средства противовоздушной обороны продемонстрировали высокую эффективность — за сутки удалось сбить девять управляемых авиационных бомб, управляемую ракету большой дальности «Нептун-МД» и 282 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что буферную зону на границе России и Украины создают из-за агрессивной сущности Киева.
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