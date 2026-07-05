Брухунова назвала своего супруга Петросяна идеальным

Жена народного артиста РСФСР Евгения Петросяна Татьяна Брухунова восхищается им за то, что он воплощает все ее желания. Этим она поделилась на странице в социальных сетях, опубликовав видео, как отдыхает в ресторане со своим «волшебником» — так она называет супруга.

На кадрах видно, как артист сидит за столиком в заведении, улыбается и пьет коктейль.

«Словарный запас идеального мужчины: люблю, куплю, поехали!» — подписала видеоролик Татьяна.

Роман Брухуновой и Петросяна начался еще в то время, когда она работала обычной помощницей в дирекции юмориста. Свадьба влюбленных состоялась в декабре 2019 года, вскоре после громкого развода Петросяна с заслуженной артисткой России Еленой Степаненко, с которой он прожил вместе 33 года. Сейчас они воспитывают двух детей: шестилетнего сына Вагана и двухлетнюю дочь Матильду.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Петросян регулярно балует молодую избранницу дорогостоящими сюрпризами. Например, на День святого Валентина он преподнес Татьяне редкие винтажные часы-будильник стоимостью от 100 до 140 тысяч рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС