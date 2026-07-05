В России с 1 января 2027 года изменятся правила для доноров крови

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 8 0

Некоторые привычные процедуры станут проще, а сроки хранения документов увеличатся в несколько раз.

В РФ с 2027 года изменятся правила для доноров крови

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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С 1 января 2027 года в России вступят в силу обновленные правила, регулирующие донорство крови. Информация следует из приказа Министерства здравоохранения, с которым ознакомилось ТАСС.

Одним из главных нововведений станет возможность проводить экспресс-тестирование на маркеры гемотрансмиссивных инфекций перед первой сдачей крови. Такой формат обследования смогут применять до проведения первой донации.

Изменения затронут и оформление документов. Анкету донора, информированное добровольное согласие, а также согласие на обработку персональных данных разрешат заполнять в электронном виде и заверять электронной подписью.

Кроме того, значительно увеличатся сроки хранения документации. Если в настоящее время анкеты доноров хранятся пять лет, то с 2027 года бумажные документы будут сохранять в течение 30 лет с момента первой донации, а электронные — 50 лет. Новые требования распространяются как на анкету донора, так и на согласие на обработку персональных данных.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Министерство здравоохранения расширило список противопоказаний к донорству крови. Так, теперь срок отвода от донаций после контакта с ВИЧ-инфицированным составляет 365 дней, а не 120. Цель этой меры — обеспечить безопасность донорской крови, а также здоровья реципиентам.

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