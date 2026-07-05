Женщина напала с ножом на сына-подростка в пункте выдачи в Петербурге

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 48 0

Раненого доставили в Педиатрический университет с колото-резаными ранами шеи и плеча.

Мать ударила сына ножом в пункте выдачи

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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В Санкт-Петербурге мать ударила собственного сына ножом прямо в помещении пункта выдачи товаров. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Инцидент, шокировавший своей жестокостью, произошел на севере города.

По предварительным данным, между женщиной и ее ребенком вспыхнула внезапная ссора, в ходе которой родительница схватилась за холодное оружие. Удар пришелся по самому уязвимому месту — в шею.

В критическом состоянии подростка экстренно доставили в Педиатрический университет. Врачи диагностировали множественные колото-резаные раны, включая повреждения плеча и кисти, а также острую кровопотерю. Медики оказали посильную помощь, пострадавший остался жив.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали нападавшую. Ей уже предъявили обвинение, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Следователи выясняют, что именно могло толкнуть мать на такой безумный поступок.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве мужчина задержан за зверское убийство и расчленение собственной сестры — на допросе он не смог объяснить мотив преступления.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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