В результате ДТП с автобусом в Воронежской области пострадали 12 человек

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 14 0

Среди них 11 пассажиров и водитель общественного транспорта.

Рейсовый автобус и грузовик столкнулись на трассе М-4 Дон

Фото: MAX/Полиция Воронежской области

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Двенадцать человек пострадали в результате ДТП с рейсовым автобусом в Воронежской области. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

«В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автобуса и его 11 пассажиров получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.

Авария произошла на 632-м километре трассы М-4 «Дон». По предварительным данным, водитель автобуса Higer не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с впереди идущим грузовиком Dongfeng.

Также в ГУ МВД сообщили, что в момент ДТП в автобусе находились 26 человек. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Красноярском крае автобус с детьми, возвращавшимися со спортивных сборов, опрокинулся. По предварительным данным, водитель, уходя от возможного столкновения, резко повернул вправо, после чего транспортное средство потеряло управление и перевернулось на обочине. В салоне находились дети и взрослые сопровождающие, включая медика, который также получил травмы.

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