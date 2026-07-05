В Киеве ликвидирован цех, обеспечивавший ВСУ амуницией

В Киеве уничтожен цех, где изготавливали и хранили амуницию для нужд ВСУ. Об этом сообщили в российских силовых структурах, текст сообщения приводят РИА Новости.

«Успешно уничтожен цех по производству и хранению амуниции для ВСУ», — говорится в сообщении.

По информации источника, подтверждением произошедшего стали некрологи, которые начали появляться на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российский ударный беспилотник поразил стоянку грузовых автомобилей в Харькове, которые использовались в интересах логистики ВСУ. После попадания там возник пожар, который охватил технику.

По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. Огонь уничтожил шесть грузовиков и четыре прицепа, задействованных в снабжении.

В Министерстве обороны России ранее подчеркивали, что удары наносятся по объектам, связанным с военной инфраструктурой Украины, в ответ на атаки по гражданским объектам.

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