В Киеве ликвидирован цех, обеспечивавший ВСУ амуницией
Об этом свидетельствуют некрологи, которые начали появляться на Украине.
Фото: www.globallookpress.com/Cover Images
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В Киеве уничтожен цех, где изготавливали и хранили амуницию для нужд ВСУ. Об этом сообщили в российских силовых структурах, текст сообщения приводят РИА Новости.
«Успешно уничтожен цех по производству и хранению амуниции для ВСУ», — говорится в сообщении.
По информации источника, подтверждением произошедшего стали некрологи, которые начали появляться на Украине.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что российский ударный беспилотник поразил стоянку грузовых автомобилей в Харькове, которые использовались в интересах логистики ВСУ. После попадания там возник пожар, который охватил технику.
По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, площадь возгорания составила около 200 квадратных метров. Огонь уничтожил шесть грузовиков и четыре прицепа, задействованных в снабжении.
В Министерстве обороны России ранее подчеркивали, что удары наносятся по объектам, связанным с военной инфраструктурой Украины, в ответ на атаки по гражданским объектам.
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