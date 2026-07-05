Первая ракетка мира Арина Соболенко вылетела с Уимблдона

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 22 0

Ранее турнир покинула действующая победительница турнира Ига Швентек.

Арина Соболенко на Уимблдоне 2026 — новости

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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Первая ракетка мира в женском одиночном разряде Арина Соболенко покинула престижный теннисный турнир Уимблдон-2026, который проходит в Лондоне.

Теннисистка из Белоруссии в четвертом круге уступила спортсменке из Японии Наоми Осаке со счетом 6:2, 7:6 (7:2). Встреча длилась полтора часа.

В четвертьфинале Осаке предстоит сразиться с представительницей Чехии Каролиной Муховой, которая одолела свою соотечественницу Барбару Крейчикову.

Выступление на Уимблдоне завершила действующий триумфатор турнира Ига Швентек. Польская теннисистка не смогла преодолеть четвертый круг, потерпев поражение от филиппинки Александры Эале.

Кроме того, соревнования покинули и теннисистки из России. Последней вылетела Людмила Самсонова, которая в третьем раунде проиграла чешке Мари Боузковой.

Ранее Соболенко обратилась к организаторам Уимблдона с просьбой отменить запрет на посещение турнира с домашними собаками.

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