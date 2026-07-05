«Оранжевый» уровень тревоги: Землю накроет мощная магнитная буря

Ее пик придется на ночное время.
Фото: 5-tv.ru
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РАН: 6 июля Землю накроет мощная магнитная буря
Магнитная буря ожидается на Земле, а ее пик придется на ночные часы. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на данные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН).
По прогнозу ученых, в течение суток уровень геомагнитной активности будет меняться от 2 до 4,5 балла по индексу Кр. Самое сильное воздействие ожидается с полуночи до 02:00 по московскому времени, когда магнитосфера достигнет «оранжевого» уровня, способного вызвать недомогание у метеозависимых людей.
После этого ситуация начнет постепенно улучшаться: к утру уровень снизится, а к дневным и вечерним часам магнитное поле Земли вернется к спокойному состоянию.
Также отмечается, что вероятность магнитной бури в этот день оценивается в 26%, а слабые возмущения возможны с вероятностью 35%. Сегодня утром ученые зафиксировали на Солнце девять вспышек, часть из которых относится к среднему классу мощности.
После этого эпизода в июле ожидается более спокойная космическая обстановка, без значительных всплесков геомагнитной активности.
Ранее 5-tv.ru писал, что научных доказательств связи магнитных бурь с головной болью нет. По словам специалистов, недомогание чаще случается из-за стресса, нервного перенапряжения и других внешних факторов.
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