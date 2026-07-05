Участник московской ярмарки отправляет макароны собственного производства в зону СВО

Участник московской ярмарки в районе Новокосино Сергей производит макароны с сыром по собственной технологии и с начала проведения специальной военной операции (СВО) передает их для отправки бойцам. Со временем к нему присоединились знакомые, друзья и соседи, которые помогают вещами первой необходимости и тоже передают продукцию своего производства. Об этом пишет сайт mos.ru.

Вес каждой палеты с грузом составляет 150–200 килограммов. Это компактная и практичная для транспортировки фасовка, а срок хранения достаточен для того, чтобы продукт дошел до адресатов. Доставку берут на себя волонтеры, которые также передают обратную связь.

«Когда сообщают, что груз дошел до адресатов, понимаешь, что работаешь не зря. Ради этого и продолжаем свою деятельность», — отмечает участник московской ярмарки Сергей.

Он передает свою продукцию бойцам на регулярной основе. С каждой новой отправкой приходит понимание: важен вклад каждого, независимо от рода деятельности. По мнению Сергея, необязательно совершать что-то большое — иногда достаточно просто хорошо делать свое дело и быть готовым поделиться тем, чем можешь. Он выбрал для себя простой принцип: помогать нужно тем, что умеешь делать лучше всего.

На московской ярмарке в Новокосине Сергей предлагает линейку блюд из макарон с сырным соусом собственного производства с различными добавками. Их начинают готовить сразу после заказа на глазах у покупателей: соус варят здесь же, а начинки добавляют горячими.

На московских ярмарках представлены продукты более чем из 40 регионов России. Места участникам ярмарок предоставляются бесплатно. Каждый поставщик гарантирует качество и свежесть товаров, а специалисты государственной ветеринарной службы города Москвы проверяют продукцию перед отправкой на прилавок.