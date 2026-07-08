Согласие не потребуется? Никита Михалков нашел спорный момент в законопроекте о развитии ИИ

Никита Михалков: закон об ИИ не стоит принимать поспешно

Народный артист РСФСР, режиссер, герой труда России Никита Михалков обратил внимание на спорный момент в новом законопроекте о развитии искусственного интеллекта, принятом накануне Госдумой в первом чтении. Своим мнением он поделился с «Известиями».

Главная претензия Михалкова касается статьи 10 документа. Она вводит свободный доступ нейросетей к охраняемым произведениям для обучения без согласия авторов и выплаты вознаграждения.

«В чем подлог? В том, что этой статьей пытаются ввести новый случай свободного использования произведений без согласия правообладателей и без выплаты вознаграждения. Свободное использование завуалировано словами „обращение к информации“, „извлечение“, „сравнение, классификация и анализ закономерностей“. Если бы это была действительно „классификация“, то такое „обучение“ относилось бы к обычной научной деятельности, для которой и сейчас согласия не требуется», — возмутился режиссер.

Михалков добавил, что более цивилизованное решение — это практика соразмерной компенсации правообладателям, которая уже применяется в мировой юридической практике.

Ранее режиссер Алексей Герман говорил, что нейросети в будущем могут восприниматься не только как инструмент, но и как самостоятельные творцы, если будут создавать индивидуальный и востребованный контент. Об этом сообщал 5-tv.ru.

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