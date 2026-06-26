Ормузский пролив перекрыт после пожара на танкере

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США и Британия обвиняют в этом Иран.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Тема:
Ормузский пролив

Главная нефтяная артерия Ближнего Востока сегодня вновь оказалась перекрыта после пожара на одном из танкеров. США и Британия обвинили Иран в атаке на судно.

В Тегеране утверждают, что судно нарушило договоренности и пыталось пройти через Ормузский пролив по несогласованному маршруту. Накануне еще как минимум четыре сухогруза в том же районе остановились после иранских предупреждений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп заявил о том, что союзники по НАТО подвели Вашингтон, отказавшись помогать в военной операции против Ирана.

На встрече с генсеком альянса Марком Рютте он отметил, что США размещают в Европе тысячи военных (например, 50 тысяч в Германии) и платят сотни миллионов долларов, взамен прося лишь лояльности. В апреле Трамп уже заявлял о намерении подорвать позиции США в НАТО из-за отказа союзников присоединиться к войне, угрожая перевести войска на базы в странах, которые помогали.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
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