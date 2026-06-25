«Осознанный произвол»: Лантратова об удалении приложений VK из App Store

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 21 0

По словам уполномоченной по правам человека в РФ, подобные шаги направлены на усиление контроля над поведением и предпочтениями пользователей.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Omar Marques; 5-tv.ru

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Лантратова: удаление приложений VK из App Store — произвол компании Apple

Группа VK не числится в санкционных списках Соединенных Штатов Америки, а удаление ее приложений из App Store стало внутренним решением корпорации Apple. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Компания Apple, невзирая на правовые нормы, в одностороннем порядке удалила приложение „ВКонтакте“ из своего магазина. <…> Группа „ВКонтакте“ не находится под санкциями США, никогда не фигурировала в санкционных списках. Соответственно, данный шаг <…> Это осознанный произвол компании», — заявила Лантратова.

По ее словам, пользователям фактически навязывается ограниченный набор сервисов, а доступ к российским приложениям, обеспечивающим цифровую самостоятельность, может намеренно сужаться. Лантратова считает, что таким образом усиливается зависимость от американской цифровой экосистемы.

Она также отметила, что подобные шаги направлены на усиление контроля над поведением и предпочтениями пользователей. По ее выражению, смартфон в таком случае перестает восприниматься как полностью личное устройство.

«Ваш айфон в кармане — это больше не личная собственность. Теперь не вы обладаете айфоном, а он обладает вами», — подчеркнула Лантратова.

В то же время она выразила уверенность, что российские специалисты найдут технические решения, а также допустила, что наиболее логичным выходом может стать поиск альтернативы iPhone.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что компания Apple удалила из App Store ряд приложений VK. В пресс-службе компании сообщили, что некоторые сервисы больше недоступны для скачивания и обновления на устройствах с iOS.

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