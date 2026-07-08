«Чудесным образом»: проезжавшие мимо ДТП врачи спасли мужчину в Красноярске

Проезжавшие мимо ДТП врачи спасли пострадавшего мужчину в Красноярске

В Красноярске врачи, ехавшие с профессиональной конференции, спасли пострадавшего в ДТП мужчину — Николая Симбирева. Об этом сообщала пресс-служба Федерального Сибирского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФСНКЦ ФМБА).

Два врача-анестезиолога-реаниматолога и один врач-травматолог из Красноярска и Омска по дороге с конференции заметили ДТП и пострадавшего в нем мужчину, лежащего на земле. Они поспешили к нему на помощь.

«Ситуация выглядела крайне тревожно: у пострадавшего наблюдались признаки травматического и геморрагического шока, он лежал на дороге, вокруг было много людей. Визуально определялась тяжелая травма ноги: бедро было серьезно повреждено, нога находилась в неестественном положении, отмечалось обильное кровотечение. Мы немедленно приступили к оказанию помощи», — вспоминал врач-анестезиолог-реаниматолог Игорь Горшунов.

Рядом с местом аварии находилась стоматологическая клиника, сотрудники которой тоже не остались в стороне и предоставили медицинские материалы и аптечку. Мужчине установили катетер и начали массивную инфузионную терапию (поставили капельницу) для восполнения объема циркулирующей крови.

Медик отметил, что возможность оказания помощи в подобных условиях очень ограничена, так как нет ни специальных препаратов, ни оборудования. Но этому пострадавшему повезло. Мимо проезжала бригада скорой помощи ФСНКЦ ФМБА, которая возвращалась с другого вызова. Коллеги поделились необходимыми лекарственными средствами. Это позволило купировать сильный болевой синдром прямо на месте происшествия.

Вскоре прибыла машина скорой помощи, которую вызвали для Симбирева.

По словам Горшунова, врачи не могут пройти мимо человека, которому нужна помощь. Потому что это их жизненный путь, который они выбрали сами, и который потребовал много времени для освоения.

Николай Симбирев уже идет на поправку. Его поврежденную в аварии ногу удалось спасти.

«В какой-то момент я начинаю уже даже унывать, а потом слышу голос, что все, мы здесь, врачи-реаниматологи. Что-то такое. А потом вижу, просто стоят ребята в костюмах, в рубашке. Я в моменте подумал, что у меня уже начинается какой-то приступ. Они каким-то совершенно чудесным образом оказались в тот момент именно там», — рассказал пострадавший.

Симбирев подчеркнул, что бесконечно благодарен медикам, которые оказались на месте ДТП случайно и решили помочь.

Ранее 5-tv.ru писал о том, сотрудников Госавтоинспекции из Республики Адыгеи, Белгородской области и Татарстана наградят. Они спасли людей из пожаров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.