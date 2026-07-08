«Это было безумие»: Евгений Плющенко в детстве собирал и сдавал бутылки

Евгений Плющенко: в детстве собирал и сдавал бутылки, чтобы выжить

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко признался, что в детстве его семье приходилось сдавать бутылки в пункт приема стеклотары, чтобы заработать и выжить. О непростом периоде спортсмен рассказал в беседе с «Матч ТВ» во время встречи с болельщиками в рамках Дня Московского спорта, который проходила в «Лужниках».

По словам Плющенко, в 11 лет он уехал из родного Волгограда в Санкт-Петербург ради занятий фигурным катанием и почти полтора года жил без родителей. За это время будущий чемпион научился самостоятельно стирать, гладить и даже шить.

«Это было безумие. Я думаю, как бы я отправил Сашу (своего сына. — Прим. ред.) в другой город? Смог бы я это сделать? Не знаю», — рассказал фигурист.

Позже к Плющенко смогла переехать мать. Однако семья оказалась в крайне тяжелом материальном положении.

«Мы как-то проснулись, я говорю: «Мам, что поесть?» А на столе было одно яблоко. Она говорит: «Яблоко съешь, больше есть нечего», — вспомнил спортсмен.

По словам Плющенко, отец остался работать в Волгограде и трудился сразу на трех работах, чтобы содержать семью.

«Мы собирали бутылки. Тогда было такое время, безумие в стране. Было действительно тяжело», — признался олимпийский чемпион.

Мама спортсмена не могла устроиться на работу, так как нужна была прописка. Фигурист отметил, что в трудный момент семье помог заслуженный тренер России Алексей Мишин.

«Мишин приехал и сказал: «Я вам помогу какое-то время, ребенок талантливый, надо тренироваться», — рассказал Плющенко.

Эти события сформировали стойкий характер спортсмена. Сегодня Евгений Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы.

После завершения спортивной карьеры он основал собственную академию фигурного катания, где тренирует молодых спортсменов, в том числе своего сына Александра.

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