ISU не спешит менять позицию по российским спортсменам после заявления МОК

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 55 0

Ранее Международный олимпийский комитет аннулировал прежние рекомендации.

Будет ли ISU снимать санкции с российских спортсменов

Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко

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Международный союз конькобежцев (ISU) не планирует пересматривать текущие ограничения в отношении спортсменов из России, невзирая на обновленные рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщили РИА Новости.

В ответ на вопрос о возможности возвращения государственной символики — флага и гимна — представителям российской сборной в пресс-службе организации подчеркнули, что их политика остается неизменной.

В ISU отметили, что на текущий момент не намерены давать дополнительные комментарии, так как их официальная позиция полностью соответствует ранее опубликованному документу COMMUNICATION NO. 2804.

Руководство ISU уже обозначало свои планы на будущее. Согласно их графику, спортсмены из России смогут вернуться на лед в сезоне-2026/27. При этом им предписано выступать исключительно в нейтральном качестве, без использования национальных атрибутов.

Ситуация в международном спортивном поле остается неоднозначной. Ранее Международный олимпийский комитет официально аннулировал прежние рекомендации, касающиеся введения санкций для российских участников соревнований. Тем не менее профильная федерация, курирующая фигурное катание, конькобежный спорт и шорт-трек, предпочла игнорировать эти послабления.

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