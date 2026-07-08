«Я номер один»: Трамп заявил, что его видео посмотрела половина населения Земли

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 114 0

Этим достижением президент США похвастался на встрече с генсекретарем НАТО.

Дональд Трамп про свою популярность в интернете

Фото: Reuters/Yves Herman

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Трамп заявил, что его видео в TikTok посмотрели четыре миллиарда раз

Президент США Дональд Трамп занимает лидирующую позицию по популярности в интернете. Об этом он заявил на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на саммите альянса в Анкаре.

«Я номер один в TikTok. У меня было около четырех миллиардов просмотров или что-то в этом роде», — похвастался американский лидер.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что впервые за 165 лет в США изменят оформление долларовых банкнот. Общий дизайн останется прежним, однако подпись казначея Соединенных Штатов, которая являлась неотъемлемым элементом купюр, будет убрана. А ее место займет подпись Дональда Трампа.

Эти изменения приурочили к 250-летию независимости США.

Также 5-tv.ru писал о том, что американский лидер загружен настолько, что не находит время для отдыха. В частности, президент Штатов заявил, что давно не надевал купальный костюм, так как сильно занят.

Кроме того, он ограничил себя в игре в гольф на территории Белого дома. Это было сделано специально, так как президент не хочет, чтобы сотрудники видели его отдыхающим.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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