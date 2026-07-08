В Москве запустили тематический поезд метро от VK в День семьи, любви и верности

Компания VK запустила тематический поезд ко Дню семьи, любви и верности. О подготовке и значении проекта 5-tv.ru рассказал заместитель начальника Московского метрополитена по управлению персоналом Павел Ковалев.

Состав будет курсировать по Сокольнической линии метро. Его создание стало просветительским проектом VK, реализованным при содействии Дептранса Москвы. Поезд состоит из пяти вагонов, интерьер каждого из них подробно рассказывает об ИТ-платформах, позволяющих общаться, учиться, отдыхать и связываться с близкими. Кроме того, прокатившись на поезде, пассажиры узнают, какие цифровые сервисы в метро делают передвижение по столице еще комфортнее.

Как отметил Ковалев, Московский метрополитен — тоже в какой-то степени ИТ-компания. На путях столичной подземки реализуются проекты в сфере беспилотного транспорта и применения искусственного интеллекта, а также просветительские инициативы.

«Хочется отметить, что Московский транспорт — это не только эксплуатационные мероприятия для перевозки пассажиров, но и просветительские проекты», — подчеркнул замначальника.

За время, в течение которого поезд будет курсировать по метро, на нем проедут 2,7 миллиона пассажиров. Цифра эта, хотя и несопоставима с числом пользователей сервисов VK, но для формата передвижной офлайн-выставки — огромна.

Как отметил директор по стратегическому партнерству VK Дмитрий Уваров, реализовать этот проект без участия Дептранса было бы невозможно.

«Мы это долго реализовывали<…> Мы искренне благодарны в первую очередь Департаменту транспорта за то, что они поверили в наш проект», — подчеркнул Уваров.

Ранее 5-tv.ru писал, что VK Fest в Санкт-Петербурге посетили более 70 тысяч гостей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.