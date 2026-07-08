На «ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026» пройдет первая в России восьмичасовая гонка

В рамках фестиваля «ГАРАЖ ФЕСТ Игора Драйв 2026» состоится первая в истории России восьмичасовая гонка. На ней российский спортивный автопрототип выступит против французского.

В марафоне «Игора Драйв 2026» примут участие лучшие гоночные пилоты и команды, многие из которых — лауреаты состязаний прошлых лет. Накал соперничества может стать одним из самых высоких в истории российского автоспорта. На титул победителя в абсолютном зачете претендуют не менее десяти команд.

Центральным событием станет матч Россия — Франция. Впервые с 2022 года зрители на трассу выйдут российские прототипы BR03 — это настоящие стальные «звери» массой 950 килограммов с мощными двигателями V6 3.7.

В «1000 км Игора Драйв» выступит один BR03, управлять им будет первый россиянин в «Формуле-1» Виталий Петров, завоевавший подиум Гран-при Австралии и два подиума в Ле-Мане. Также покорять трассу будут экс-пилот «Формулы-1» Сергей Сироткин и чемпион гонок в «Формуле GP2» Александр Смоляр.

Французский автопром будет представлять автомобиль Ligier JS P325 — новейшая версия прототипа класса LMP3, блиставшая на мировых гоночных трассах в 2025 году. Ее поведет экипаж команды Team Garis — Константин Захаревский, Станислав Сидорук, а также чемпион испанской «Формулы-4» и серебряный призер престижной серии GT World Series Europe Константин Терещенко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как прошел 20-й день рождения курорта «Игора», на котором расположена трасса «Игора Драйв».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.