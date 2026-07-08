Беспилотник ВСУ ударил по рейсовому автобусу Краснодар — Мелитополь
В салоне находились 11 человек.
Фото: Telegram/Балицкий Евгений/BalitskyEV
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Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Мелитополь, сообщил в личном Telegram-канале Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
В салоне находились 11 человек: девять пассажиров и два водителя. Люди быстро покинули автобус до того, как беспилотник причинил повреждения, пострадавших нет.
Оперативные службы уже прибыли на место и занимаются оформлением происшествия. Специалисты эвакуировали всех пассажиров в безопасную зону, сейчас уточняются обстоятельства инцидента.
Глава региона назвал произошедшее «вопиющим актом терроризма». Он подчеркнул, что целенаправленный удар по гражданскому транспорту с мирными людьми грубо нарушает международное гуманитарное право и представляет собой очередное военное преступление киевского режима.
Это уже третий случай с начала июля, когда украинские дроны нацеливаются на гражданский транспорт в регионе.
Ранее ВСУ нанесли артиллерийский удар по территории действующего детского сада в Каменке-Днепровской Запорожской области.
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