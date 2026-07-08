Беспилотник ВСУ ударил по рейсовому автобусу Краснодар — Мелитополь

|
Алена Куликова
Алена Куликова 211 0

В салоне находились 11 человек.

Беспилотник ВСУ ударил по автобусу

Фото: Telegram/Балицкий Евгений/BalitskyEV

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал рейсовый пассажирский автобус, следовавший по маршруту Краснодар — Мелитополь, сообщил в личном Telegram-канале Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

В салоне находились 11 человек: девять пассажиров и два водителя. Люди быстро покинули автобус до того, как беспилотник причинил повреждения, пострадавших нет.

Оперативные службы уже прибыли на место и занимаются оформлением происшествия. Специалисты эвакуировали всех пассажиров в безопасную зону, сейчас уточняются обстоятельства инцидента.

Глава региона назвал произошедшее «вопиющим актом терроризма». Он подчеркнул, что целенаправленный удар по гражданскому транспорту с мирными людьми грубо нарушает международное гуманитарное право и представляет собой очередное военное преступление киевского режима.

Это уже третий случай с начала июля, когда украинские дроны нацеливаются на гражданский транспорт в регионе.

Ранее ВСУ нанесли артиллерийский удар по территории действующего детского сада в Каменке-Днепровской Запорожской области.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
8 июл
Фельдшер и водитель скорой помощи пострадали в результате удара ВСУ в Белгородской области
8 июл
Беспилотник ВСУ атаковал больницу в Херсонской области — погиб сотрудник скорой помощи
8 июл
В Белгородской области беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус
8 июл
Три человека получили ранения в результате удара ВСУ по АЗС в Курской области
8 июл
Украинские беспилотники атаковали станцию «Газпрома» на юге России
8 июл
Один человек погиб в результате атаки БПЛА в Саратовской области
6 июл
Шесть человек пострадали при атаке дрона на автобус в Белгородской области
6 июл
Минобороны России назвало цель атаки ВСУ: раскрыт тайный план Зеленского
6 июл
Киев попытался атаковать Россию 625 беспилотниками
6 июл
Силы ПВО сбили 56 украинских БПЛА над Ленобластью
+18° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
76.40
0.27 87.35
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:51
«Я не сошел с ума — разве что от народной любви»: SHAMAN ответил на нападки хейтеров
4:29
Угроза экологии: жители Северной Осетии бьют тревогу из-за свадьбы Галич
4:05
Мода на «нытинг» захватила Россию — что это такое
3:41
Дух русофобии: как прошел саммит НАТО в Анкаре
3:05
«Очень высокий»: Путин оценил запас прочности энергосистемы РФ
2:55
Гособвинение просит суд возобновить процесс по делу онкобольной Лерчек

Сейчас читают

Самые опасные растения в лесу и на даче: как не нарваться на ядовитый цветок.
Предсказание сбывается: «Германия распадается на куски»
«Отличная инвестиция»: как яйца помогут защитить мозг от болезни Альцгеймер
Испытание длиной в пять месяцев: как ретроградный Нептун повлияет на все знаки зодиака

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео