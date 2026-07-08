Хотела побыть в тишине? Женщина зашила рот соседке нитками

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 75 0

Окружающие не замечали жестокости в поведении злоумышленницы.

В Японии женщина зашила рот соседке нитками

Фото: 5-tv.ru

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Mothership: в Японии женщина зашила рот соседке нитками

Женщина совершила жестокое нападение на свою соседку по комнате, зашив ей рот. Об этом сообщило Mothership.

Все произошло в японском городе Кога. 42-летняя пострадавшая сумела вырваться из квартиры и добраться до ближайшего магазина. Она не могла разговаривать из-за наложенных на губы швов. Жертва передала сотруднику торговой точки листок бумаги, на котором была написана просьба о помощи.

После этого на место происшествия незамедлительно вызвали правоохранительные органы.

По подозрению в совершении преступления была арестована 49-летняя женщина, которая делила жилую площадь с потерпевшей. Как выяснилось в ходе предварительного разбирательства, соседки проживали совместно в одном из жилых комплексов с апреля 2025 года.

Жертва нападения призналась полицейским, что после случившегося долгое время находилась в состоянии сильного стресса и не решалась обратиться за помощью. Она испытывала панический страх перед агрессивной сожительницей.

Врачи оказали женщине необходимую медицинскую помощь, сняв швы с ее лица.

На текущий момент мотивы, побудившие японку на столь необычную и жестокую расправу, остаются невыясненными.

Один из соседей женщин охарактеризовал злоумышленницу как крайне замкнутого человека, который редко вступал в диалоги с окружающими. Однако он отметил, что она всегда вела себя тихо и не проявляла признаков беспричинной агрессии публично.

Следственные органы продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

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