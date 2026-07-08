Жительницу Мариуполя приговорили к 13 годам за госизмену

Верховный суд ДНР отправил Викторию Максименко в колонию общего режима, назначив также год ограничений.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru
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Жительницу Мариуполя Викторию Максименко осудили на 13 лет лишения свободы за передачу разведданных украинской военной разведке. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
Следствием установлено, что девушка вышла на контакт с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины через мессенджер Telegram и выполняла их задания. Она собирала и передавала кураторам сведения о местах дислокации подразделений Росгвардии на территории Мариуполя. Задержали злоумышленницу сотрудники республиканского УФСБ в ноябре 2025 года.
Верховный суд ДНР признал фигурантку виновной по статье 275 УК РФ («Государственная измена») и назначил ей 13 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на один год. Приговор уже вступил в законную силу.
Ранее 5-tv.ru писал о задержании в Крыму агентов ГУР Украины, которые собирали данные о Крымском мосту и получили через тайник детали для сборки радиоуправляемой бомбы. ФСБ также показала видео допроса подозреваемого.
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