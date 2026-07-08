Жительницу Мариуполя приговорили к 13 годам за госизмену

Жительницу Мариуполя Викторию Максименко осудили на 13 лет лишения свободы за передачу разведданных украинской военной разведке. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

Следствием установлено, что девушка вышла на контакт с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины через мессенджер Telegram и выполняла их задания. Она собирала и передавала кураторам сведения о местах дислокации подразделений Росгвардии на территории Мариуполя. Задержали злоумышленницу сотрудники республиканского УФСБ в ноябре 2025 года.

Верховный суд ДНР признал фигурантку виновной по статье 275 УК РФ («Государственная измена») и назначил ей 13 лет колонии общего режима с последующим ограничением свободы на один год. Приговор уже вступил в законную силу.

Ранее 5-tv.ru писал о задержании в Крыму агентов ГУР Украины, которые собирали данные о Крымском мосту и получили через тайник детали для сборки радиоуправляемой бомбы. ФСБ также показала видео допроса подозреваемого.

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