В Самаре возбуждено уголовное дело после пожара, в котором погибли два человека

В Самаре возбудили уголовное дело по факту пожара в многоквартирном доме, в котором погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — сказано в сообщении ведомства в официальном канале в мессенджере МАКС.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины пожара. Специалисты осмотрели место происшествия и назначили ряд необходимых экспертиз.

Накануне вечером в многоквартирном доме по улице 22-го Партсъезда в Самаре произошел хлопок бытового газа. После чего начался пожар. Огонь быстро распространился по зданию, охватив со второго по четвертые этажи. Кроме того, пламя моментально перекинулось на соседские торговые помещения.

По предварительным данным, в результате пожара погибли два человека. В СК добавили, что в настоящее время пять пострадавших, среди которых двое детей, доставлены в медицинские учреждения. Им оказывается вся необходимая помощь.

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