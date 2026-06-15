В Самаре возбуждено уголовное дело после пожара, в котором погибли два человека

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 35 0

В результате происшествия пострадали дети.

В Самаре возбудили уголовное дело после пожара в жилом доме

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Стрингер

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Самаре возбудили уголовное дело по факту пожара в многоквартирном доме, в котором погибли два человека. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета (СК) России.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», — сказано в сообщении ведомства в официальном канале в мессенджере МАКС.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины пожара. Специалисты осмотрели место происшествия и назначили ряд необходимых экспертиз.

Накануне вечером в многоквартирном доме по улице 22-го Партсъезда в Самаре произошел хлопок бытового газа. После чего начался пожар. Огонь быстро распространился по зданию, охватив со второго по четвертые этажи. Кроме того, пламя моментально перекинулось на соседские торговые помещения.

По предварительным данным, в результате пожара погибли два человека. В СК добавили, что в настоящее время пять пострадавших, среди которых двое детей, доставлены в медицинские учреждения. Им оказывается вся необходимая помощь.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.91
0.12 82.97
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:21
В Киево-Печерскую лавру попала ракета Patriot
9:55
Дочь солиста группы «Корни» Александра Бердникова выходит замуж
9:45
«Мирно ушла из жизни»: умерла звезда сериала «Альф» Энн Шедин
9:35
Недоступная ягода: спрос на черешню в России в 2026 году заметно снизился
9:21
В Самаре возбуждено уголовное дело после пожара, в котором погибли два человека
9:16
Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов после взрыва бытового газа в Самаре

Сейчас читают

Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов после взрыва бытового газа в Самаре
Пенсионерка из Хабаровска получила 19 лет колонии за подготовку теракта
Тайга «съела» семью? Эксперт назвал тревожные версии исчезновения Усольцевых
Уральский Стоунхендж: что скрывают каменные великаны плато Маньпупунера

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео