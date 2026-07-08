Сергей Собянин рассказал о новых форматах и площадках «Театрального бульвара»

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Алена Куликова
Алена Куликова 57 0

В этом году спектакли показывают на новых площадках, в том числе в Парке Горького.

Более полумиллиона человек посетили фестиваль в Москве

Фото: © РИА Новости/Арина Антонова

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Фестиваль «Театральный бульвар» за июнь посетили более 650 тысяч зрителей. За это время прошло 360 мероприятий с участием свыше двух тысяч артистов. Об итогах первого этапа третьего сезона сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном канале в мессенджере МАКС.

В этом году программу фестиваля расширили: организовали новые площадки, форматы и постановки. Часть мероприятий впервые проходит на Пушкинской набережной, в Парке Горького и в музее-заповеднике «Коломенское».

Также начала работу передвижная сцена «Дилижанс», которая по выходным проводит показы в городских парках. В рамках программы представят драматические спектакли, оперу, балет, мюзиклы и уличные постановки.

«Театральный бульвар» позволяет не просто быть зрителем, но и заглянуть в настоящее театральное закулисье», — рассказал Сергей Собянин.

Посетители могут насладиться балетом под открытым небом, увидеть постановки ведущих театров, пообщаться с режиссерами. Попробовать себя в роли артиста смогут желающие в московских парках.

В июле и августе фестиваль продолжится, запланировано более 500 новых мероприятий.

Ранее Сергей Собянин сообщил о программе комплексного развития территорий за последние шесть лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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