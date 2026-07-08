Проблемы с глазами или с женой? Макрон не снял солнцезащитные очки для фото на саммите НАТО

Макрон не снял солнцезащитные очки для общего фото на саммите НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон не снял солнцезащитные очки во время общей фотосессии саммита НАТО в Анкаре. Об этом сообщило ТАСС.

На этом «семейном» снимке французский лидер стоит во втором ряду между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом Финляндии Александером Стуббом.

Это уже не первое публичное появление Макрона с подобным аксессуаром. Окружение главы Пятой республики объяснило, что у него проблемы с глазами, которые он и прячет за темным стеклами.

А лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо как-то пошутил, что солнцезащитные очки нужны президенту, чтобы скрыть пощечины от жены Брижит Макрон.

С таким же аксессуаром на лице он прилетел 6 июля в Сирию. При этом отмечается, что, когда его борт приземлился, яркого солнца уже не было.

Также глаза за темными стеклами французский лидер прятал и на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе. И не снял их, даже когда произносил речь. Тот случай он сам объяснил лопнувшим в глазу сосудом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эммануэль Макрон попал в неловкую ситуацию во время приветствия первой леди Турции Эмине Эрдоган на саммите в Анкоре. Он попытался поцеловать руку жены турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Однако она не позволила это сделать.

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