Проблемы с глазами или с женой? Макрон не снял солнцезащитные очки для фото на саммите НАТО

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 98 0

Это уже не первое публичное появление французского президента с этим аксессуаром на лице.

Макрон в солнцезащитных очках

Фото: Reuters/Umit Bektas

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Макрон не снял солнцезащитные очки для общего фото на саммите НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон не снял солнцезащитные очки во время общей фотосессии саммита НАТО в Анкаре. Об этом сообщило ТАСС.

На этом «семейном» снимке французский лидер стоит во втором ряду между канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и президентом Финляндии Александером Стуббом.

Это уже не первое публичное появление Макрона с подобным аксессуаром. Окружение главы Пятой республики объяснило, что у него проблемы с глазами, которые он и прячет за темным стеклами.

А лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо как-то пошутил, что солнцезащитные очки нужны президенту, чтобы скрыть пощечины от жены Брижит Макрон.

С таким же аксессуаром на лице он прилетел 6 июля в Сирию. При этом отмечается, что, когда его борт приземлился, яркого солнца уже не было.

Также глаза за темными стеклами французский лидер прятал и на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе. И не снял их, даже когда произносил речь. Тот случай он сам объяснил лопнувшим в глазу сосудом.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эммануэль Макрон попал в неловкую ситуацию во время приветствия первой леди Турции Эмине Эрдоган на саммите в Анкоре. Он попытался поцеловать руку жены турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. Однако она не позволила это сделать.

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