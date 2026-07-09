Россиянка Светлана Трусова победила в первенстве Европы по парусному спорту

Российская спортсменка Светлана Трусова стала победительницей молодежного первенства Европы по парусному спорту в олимпийском классе «Формула Кайт» среди девушек до 21 года. О своих целях, трудностях и эмоциях она рассказала корреспонденту 5-tv.ru.

По словам Светланы, к заветной цели она шла шесть долгих лет, и до сих пор находится в приятном шоке от своего достижения. Эмоции у победительницы смешанные: радость победы соседствует с легкой грустью и ностальгией по пройденному пути.

«Я все еще нахожусь в приятном шоке. <…> Я к этому шла шесть лет, и понятное дело, что это все не могло произойти без команды и без моего тренера. То, что я уже в этой точке, и нужно ставить следующую цель и ее достигать... Очень так немножко с ностальгией о всем этом периоде», — поделилась она.

Спортсменка выразила огромную благодарность тренеру, членам команды, родителям и друзьям, которые сопровождали ее на протяжении всего этого времени.

При этом Светлана отметила, что, как и на прошедших соревнованиях, сейчас у нее нет цели занять конкретное место — ей важно сравнить себя с мировым уровнем.

«У меня определенно есть цель сравнить себя с большим количеством международного флота. <…> Я просто хотела бы понять и узнать, насколько хороша наша подготовка, и как далеко я еще могу зайти», — пояснила девушка.

При этом она подчеркнула, что на первенстве Европы выступала лишь часть мирового флота, поэтому проверка сил на более высоком уровне необходима.

Главным испытанием для Светланы стал долгий период неопределенности и ожидания. Спортсменке приходилось искать возможности для тренировок и выездов.

«Самое трудное, наверное, было то, что надо было ждать, вот этот долгий период неопределенности. <…> Но это все того стоило безусловно, потому что каждый прожитый день привел меня к тому, где я сейчас», — резюмировала она.

Соревнования проходили с 1 по 5 июля в Италии. В них участвовали шесть российских спортсменов. По итогам 14 проведенных гонок в европейском зачете первое место заняла Светлана Трусова, выступавшая в нейтральном статусе. Второй стала представительница Турции Дерин Дениз Соргуч, третьей — Каролина Янковская из Польши.

В открытом зачете Трусова уступила сопернице из Аргентины, Каталине Туриенцо, которая входит в топ сильнейших мировых атлетов в классе «Формула Кайт».

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