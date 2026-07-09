Путин принял в Кремле главу торгово-промышленной палаты

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 90 0

Российский арбитражный суд стал крупнейшим в Европе по числу рассматриваемых дел.

Фото, видео: © РИА Новости/Гавриил Григоров; 5-tv.ru

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Российский международный коммерческий арбитражный суд сегодня является крупнейшим в Европе по количеству рассматриваемых дел. Об этом президенту России Владимиру Путину сообщил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин.

«По количеству (рассматриваемых. — Прим. ред.) дел мы сегодня самые крупные в Европе. С точки зрения Стокгольмского (арбитража. — Прим. ред.) и Лондонского — мы кратно превосходим, двукратно, даже если их вместе сложить, мы почти в два раза больше рассматриваем дел, по количеству дел», — заявил Катырин.

По его словам, в 2025 году система арбитража рассмотрела 923 дела, из которых 337 относились к международным. При этом около 10% международных разбирательств касались споров между иностранными компаниями.

Катырин отметил, что сегодня в регионах работают 27 отделений Международного коммерческого арбитражного суда. Кроме того, созданы подразделения Морской арбитражной комиссии в Санкт-Петербурге, Владивостоке и Новороссийске. В дальнейшем, по мере развития Северного морского пути, может появиться еще одно отделение в Мурманске.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что  Сергей Катырин сообщил, что западные, в том числе американские, компании изучают возможность возвращения на российский рынок.

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