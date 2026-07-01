Москва передает регионам ИИ-сервисы для ускорения строительства

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Алена Куликова
Алена Куликова 31 0

Власти столицы уже заключили соглашения о сотрудничестве с 21 регионом.

Собянин о внедрении ИИ-сервисов для регионов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Собянин рассказал о внедрении в регионах московских ИИ-сервисов в строительстве

В регионах России продолжают внедрять цифровые сервисы, разработанные в столице для строительной отрасли, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном канале в мессенджере МАКС.

«Теперь опыт масштабируется: столичный Центр искусственного интеллекта в градостроительстве заключил 29 соглашений о сотрудничестве с 21 регионом», — сообщил мэр Москвы.

Одним из наиболее востребованных стал сервис «Цифровой нормоконтроль», который позволяет примерно в два раза сократить сроки проверки проектной документации и повысить точность выявления ошибок на 80%. Его уже внедрили в 16 регионах страны.

Сервис «Квартирография» помогает за несколько часов подготовить планировки жилых домов под требования заказчика, а система мониторинга строительства анализирует степень готовности объектов с точностью до 90%.

Кроме того, в ряде регионов проходит тестирование сервиса автоматической проверки документов для получения разрешения на строительство и системы расчета стоимости квадратного метра.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что более 80 стационаров обновили в Москве с 2020 года.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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