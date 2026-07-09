Суд рассмотрит вопрос о продолжении судебного процесса по делу Лерчек

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 156 0

Заседание назначено на 10 июля.

Будет ли продолжен судебный процесс по делу Лерчек

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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Гагаринский суд Москвы рассмотрит вопрос о продолжении судебного процесса по уголовному делу блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил ее адвокат Константин Третьяков.

По словам защитника, заседание назначено на 10 июля. Изначально оно было связано с изменением места проживания блогера, которое она обязана согласовывать с судом. Однако дополнительно будет обсуждаться возможность дальнейшего рассмотрения дела.

«Завтра, в 9:20 в Гагаринском районном суде назначено судебное заседание по делу Валерии Чекалиной. Первоначальная повестка была связана с изменением ее места жительства, так как она обязана согласовывать этот вопрос с судом. Помимо этого, будет рассматриваться вопрос о возможности продолжить дальнейшее рассмотрение уголовного дела», — отметил адвокат.

При этом участие самой Чекалиной в заседании пока остается под вопросом. В настоящее время блогер находится в больнице, где проходит курс таргетной терапии. Кроме того, на следующей неделе ей предстоит девятый курс химиотерапии в клинике имени Блохина.

Ранее прокуратура выразила сомнения в тяжести состояния блогера из-за опубликованных кадров с ее тренировок и обратилась с просьбой провести повторную медицинскую экспертизу. В ответ семья Чекалиной обнародовала документы, подтверждающие диагноз и опровергающие предположения о попытке использовать болезнь в публичных целях.

Уголовное дело в отношении блогера связано с обвинениями в выводе за рубеж более 250 миллионов рублей. Брат Валерии Родион Чекалин ранее заявил, что ситуация стала сложнее после смены судьи, и призвал не ориентироваться на неподтвержденную информацию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что возлюбленный Валерии Чекалиной рассказал о ее лечении. Луис Сквиччиарини опубликовал кадры из больничной палаты и показал, как Чекалина проходит таргетную терапию.

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