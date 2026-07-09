«Не надо пугать людей»: синоптик назвала чушью прогнозы о смерче в Москве

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая Эксклюзив 7 188 0

Эксперт заявила, что предсказать такие микропроцессы невозможно.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Синоптик Позднякова опровергла появление смерча в Москве

Главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru раскритиковала коллег, предупредивших жителей Москвы о якобы надвигающемся на город смерче.

«Я не знаю, откуда те люди, которые говорили о том, что завтра будет смерч, получили эту информацию. Предсказывать такие микро-процессы вообще дело неблагодарное, потому что не существует современных методик, чтобы это сделать. Конечно, такие явления возможны в наших широтах, но не надо пугать людей. Вероятность формирования столь опасного явления очень-очень мала», — заявила Позднякова.

Синоптик пояснила, что завтра Москву действительно ждет классический летний день с кучево-дождевой облачностью, ливнями и грозами. При этом она категорически отвергла апокалиптический сценарий.

«Да, завтра могут прогреметь грозы, возможны порывы ветра до 15 метров в секунду. Но это обычный летний процесс на фоне температуры в плюс 24-26 градусов. Никакого смерча не будет. Подобные опасные явления случаются в столичном регионе один раз в 10-15 лет. Я считаю, что не надо пугать людей тем, чего не случится», — подчеркнула Позднякова.

Она призвала горожан прагматично относиться к погодным сводкам и не верить анонимным страшилкам. Поводом для разбирательства стали заявления коллег Поздняковой из центра «Фобос», которые анонсировали на 10 июля «вероятность появления смерча», град диаметром до двух сантиметров и шквалистый ветер.

Ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец недавно предупредил о вероятности появления смерча в Москве из-за холодного фронта, который разделит воздушные массы в регионе.

Ранее 5-tv.ru писал, что мощный торнадо обрушился на юг Китая.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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