Силы ПВО уничтожили 152 украинских беспилотника в небе над Россией

Средства ПВО в течение 12 часов уничтожили 152 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В течение дня в период с 8:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 152 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в сообщении ведомства.

По данным Минобороны, беспилотники были сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областями. Кроме того, дроны уничтожили над территорией Московского региона, Крыма и акваторией Азовского моря.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам беспилотников со стороны ВСУ с февраля 2022 года, когда президент страны Владимир Путин объявил о начале СВО. Причем для ударов боевики ВСУ используют не только беспилотники, но и ракеты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ночью украинские беспилотники атаковали два танкера в Таганрогском заливе, которые получили механические повреждения. Всего в регионе было перехвачено около 20 дронов. Пострадавших нет, экипаж оперативно эвакуировали.

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