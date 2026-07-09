В Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадали два мирных жителя

Также были повреждены транспортные средства.
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
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В Белгородской области два мирных жителя получили ранения в результате атаки украинского беспилотника. Об этом сообщил оперативный штаб региона в своем канале в мессенджере МАКС.
По данным властей, удар дрона пришелся по участку дороги между селами Колыхалино и Шелаево Валуйского округа. Один мужчина получил слепое осколочное ранение лица, второй — осколочные ранения спины.
Пострадавших доставляют бригады скорой помощи в Валуйскую центральную районную больницу, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Также в результате атаки были повреждены три транспортных средства.
Накануне, 8 июля, в Белгородской области произошло несколько атак. В селе Никольское беспилотник ВСУ ударил по пассажирскому автобусу, в результате чего пострадал один человек. Кроме того, в Борисовском округе FPV-дрон взорвался рядом с автомобилем скорой помощи. Тогда ранения получили фельдшер и водитель медицинской бригады.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что средства противовоздушной обороны в период с 08:00 до 20:00 по московскому времени уничтожили 152 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. По информации ведомства, дроны сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Крымом и акваторией Азовского моря.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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