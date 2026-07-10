Зенитчики «Днепра» работают в связке с дроноводами. Лучшее видео из зоны СВО

Огневые группы базируются на бронированных транспортных средствах.
Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru
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Мобильные зенитные группы 18-й армии несут дежурство круглосуточно
Мобильные зенитные огневые группы 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» круглосуточно несут боевое дежурство по защите позиций и гражданской инфраструктуры от украинских беспилотников. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.
Группы сформированы в каждом подразделении и вооружены зенитными установками ЗУ-23-2, крупнокалиберными пулеметами и пулеметами Калашникова на турелях.
Огневые группы размещаются с учетом взаимодействия с прикрываемыми подразделениями и объектами, встраиваясь в боевые порядки и организуя эшелонированную оборону. Они базируются на бронированных транспортных средствах, что обеспечивает высокую мобильность и способность оперативно реагировать на угрозы с воздуха.
Для уничтожения разведывательных и ударных дронов мобильные группы работают в связке с расчетами зенитных БПЛА-перехватчиков, которые применяют таран для поражения целей.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
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