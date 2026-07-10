Зенитчики «Днепра» работают в связке с дроноводами. Лучшее видео из зоны СВО

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 556 0

Огневые группы базируются на бронированных транспортных средствах.

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Спецоперация

Мобильные зенитные группы 18-й армии несут дежурство круглосуточно

Мобильные зенитные огневые группы 18-й общевойсковой армии группировки «Днепр» круглосуточно несут боевое дежурство по защите позиций и гражданской инфраструктуры от украинских беспилотников. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Группы сформированы в каждом подразделении и вооружены зенитными установками ЗУ-23-2, крупнокалиберными пулеметами и пулеметами Калашникова на турелях.

Огневые группы размещаются с учетом взаимодействия с прикрываемыми подразделениями и объектами, встраиваясь в боевые порядки и организуя эшелонированную оборону. Они базируются на бронированных транспортных средствах, что обеспечивает высокую мобильность и способность оперативно реагировать на угрозы с воздуха.

Для уничтожения разведывательных и ударных дронов мобильные группы работают в связке с расчетами зенитных БПЛА-перехватчиков, которые применяют таран для поражения целей.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

Тема:
Спецоперация
9 июл
Артиллеристы ВДВ уничтожили объекты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
9 июл
Су-35С прикрыл действия ударной авиации «Востока». Лучшее видео из зоны СВО
8 июл
Бойцы «Центра» начали применять дрон БМ-70. Лучшее видео из зоны СВО
7 июл
Песков назвал освобождение Константиновки стратегическим этапом СВО
7 июл
«Солнцепек» выжег опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7 июл
Артиллеристы «Центра» уничтожили опорный пункт ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6 июл
«Гиацинт-Б» уничтожил пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
6 июл
Су-34 поразил пункт управления БПЛА ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
4 июл
ВСУ обстреляли детский сад в Каменке-Днепровской
4 июл
«Грандиозная победа»: журналист Британии о значении освобождения Константиновки
+18° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
76.66
0.73 87.67
1.08
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 июля, для всех знаков зодиака

Последние новости

1:00
«Теперь беру с собой»: MARGO о концертном материнстве
0:58
США выдвинули Ирану ультиматум
0:50
«Тотальная оборона»: в Иране заявили о готовности дать отпор агрессии США
0:35
Свыше 500 жителей Херсонской области стали жертвами атак ВСУ
0:30
Силы ПВО сбили за день 21 БПЛА на подлете к Москве
0:25
Сборная Испании сыграет с французами в полуфинале чемпионата мира по футболу

Сейчас читают

Как выбрать сладкие и спелые арбузы: топ-10 проверенных способов
Пожар вспыхнул на крыше торгового центра в Красногорске
Россиянка Таисия Стопченко стала чемпионкой мира по олимпийскому виндсерфингу
Родители, внимание! Что изменится в работе детских садов с 1 сентября 2026

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео