«Главная задача»: Лихачев о скором запуске АЭС «Аккую» в Турции

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 47 0

Все работы на объекте находятся на завершающей стадии, однако планируется решить один вопрос.

Когда Росатом запустит АЭС Аккую в Турции

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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В «Росатоме» сообщили о запуске АЭС «Аккую» в Турции до конца года

«Росатом» запустит атомную электростанцию «Аккую» в Турции до конца этого года. Об этом в беседе с ТАСС сообщил руководитель госкорпорации Алексей Лихачев.

Он отметил, что все работы на объекте находятся на финишной прямой. По его словам, на АЭС приступили к допусковым операциям, но осталось решить один вопрос.

«Конечно, „Аккую“ будет запущена в этом году, это наша главная задача. Там фактически идут допусковые операции, сомнений в том, что пуск произойдет до конца этого года, нет. Вопрос лишь в том, когда мы сможем подключиться к сети», — пояснил Лихачев.

«Аккую» — атомная электростанция, которая возводится в турецкой провинции Мерсин. Объект включает в себя четыре энергоблока с реакторами. Общая мощность составит 4 800 мегаватт. Проект полностью соответствует всем стандартам Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ). По разным подсчетам, АЭС в год будет вырабатывать 35 миллиардов киловатт в час.

Ранее 5-tv.ru писал о старте работ по установке корпуса ядерного реактора на втором энергоблоке АЭС «Ад-Дабаа» в Египте.

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