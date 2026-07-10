«Корабли летали за ними»: НАСА заставило астронавтов молчать об инопланетянах

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 75 0

Агентство также систематически удаляет НЛО с фотографий.

НАСА заставило астронавтов молчать об инопланетянах

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Christoph Hardt

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Daily Mail: НАСА заставило астронавтов молчать об инопланетянах

НАСА систематически удаляет НЛО с фотографий перед их публикацией для широкой аудитории и заставляет молчать об увиденном астронавтов, побывавших на Луне. Об этом сообщило Daily Mail.

В сети обратили внимание на интервью Донны Хэр, работавшей иллюстратором в компании-подрядчике Philco Ford Aerospace с 1967 по 1981 год. В 2021 году женщины не стало. Однако она успела рассказать, что специалисты в фотолабораториях ведомства используют методы ретуширования, чтобы скрыть «летающие тарелки» на спутниковых снимках.

По ее словам, это является частью масштабного плана по сохранению тайны инопланетного присутствия.

Согласно показаниям Хэр, в начале 1970-х годов в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне ей продемонстрировали секретный снимок. На нем был запечатлен белый дискообразный предмет с четкими границами, парящий над лесом. Хэр поинтересовалась природой этого объекта.

«Мы всегда должны закрашивать их аэрографом перед тем, как продать фотографии населению», - признался техник лаборатории.

Также ее сведения подтверждают подозрения о заговоре молчания в космической отрасли. Хэр упоминала рассказы коллег о том, что практически каждый участник программы «Аполлон» видел инопланетные корабли во время полетов к Луне. Женщина поделилась воспоминаниями о разговоре с медиком агентства.

«Этот человек был с ними во время карантина и участвовал в опросах. По его словам, многие астронавты рассказывали, что видели, как эти корабли летели за ними. По-моему, когда они приземлились, на Луне было три других корабля», — рассказала Хэр.

По ее словам, астронавтов заставляют подписывать документы о неразглашении.

Ранее Анита Митчелл, чей супруг Эдгар Митчелл был шестым человеком на Луне, призналась в интервью, что муж верил в реальность НЛО и знал об аналогичных наблюдениях других пилотов.

Несмотря на выход трех пакетов рассекреченных файлов НАСА к июлю 2026 года, ведомство продолжает отрицать наличие физических доказательств контактов с пришельцами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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